Landwirtschaft im Datenrausch

Im Mai 2026 gab die Gates Foundation bekannt, eine umfassende Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Anthropic vereinbart zu haben. 200 Millionen Dollar sollen investiert werden, um Anthropics KI-Sprachmodell Claude zu nutzen und damit personalisierte Beratung zur Aussaat an Landwirte in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zu verbreiten. 2025 kündigte Bosch an, 40 Millionen Dollar zu investieren, um ihre digitalen landwirtschaftlichen Aktivitäten in Brasilien und Argentinien auszuweiten, darunter de Einführung ihrer automatisierten Aussaat-Techologie namens Intelligent Planting Solution. Diese Initiativen entsprechen dem heute dominanten Narrativ über landwirtschaftliche Innovation: Rasche Digitalisierung der Landwirtschaft werde die Nachhaltigkeit der Ernährungssysteme und die Resilienz der Lebensgrundlagen sicherstellen.

Aber wenn man die Sache hintergründiger betrachtet, erkennt man, wie digitale Landwirtschaft ungleiche Machtverhältnisse in den Ernährungssystemen zementiert – die Macht über Wissen, Daten, Land, Saatgut und letztlich darüber, wie unsere Nahrung hergestellt wird. Wir wollen auf der Grundlage des IPES Food-Reports „Head in the Clouds“ darstellen, wie die Kontrolle über landwirtschaftliche Daten ein entscheidender Treiber zur Steigerung unternehmerischer Macht und der Profitabilität unserer Nahrung wird. Dabei verschärft sich die extraktivistische und ausbeuterische Logik, die auch bisher schon die globalen Ernährungssysteme prägt. Letztlich stellen wir die Frage, wie und durch wen digitale Technologien entworfen und reguliert werden müssen, damit sie zu gerechten und nachhaltigen Ernährungssystemen führen.

Daten als Macht(faktor): verborgene Strukturen der digitalen Landwirtschaft

Im Lauf des zurückliegenden Jahrzehnts haben Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon, Google, Alibaba oder Meta ihre Fortschritte bei Cloudspeichern und KI-Werkzeugen eingesetzt, um Plattformen und Datenverarbeitungs-Software zu entwickeln, mit denen Landschafts- und Wetterdaten analysiert werden. Daraus ist ein engmaschiges Netz von Big-Tech-Unternehmen, Landmaschinenherstellern und Agrochemie-Produzenten entstanden. Sie passen unter dem Banner „digitaler Landwirtschaft“ Agrarmaschinerie, agrochemische Zutaten und datengetriebene Prozesse aufeinander an. Ein Beispiel ist die App Climate FieldView, die von Microsoft und Bayer gemeinsam entwickelt wurde. Sie verarbeitet Daten, die jedes Jahr auf Hunderten Millionen Hektar Agrarland gewonnen werden.