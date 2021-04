Der globale Nahrungsmittelausblick: Alles schon mal dagewesen?

Längerfristige Trends

Generell stimuliert der weltweit steigende Drang nach mehr Abwechslung in der Ernährung und ein erhöhter Verbrauch von tierischem und pflanzlichem Eiweiß weiter die Nachfrage nach Futtergetreide und Sojabohnen. Parallel zu der höheren globalen Nachfrage hat im Frühjahr der Wettbewerbsdruck aus Brasilien zugenommen. Treiber waren eine größere Anbaufläche für Sojabohnen und eine Maisernte, die in der zweiten Saison die erste überholt hat. Die größere Maisfläche und die verbesserte Infrastruktur sowohl im Inlandstransport als auch in den nördlichen Häfen Brasiliens erhöhen die Konkurrenz für traditionelle Lieferanten wie den USA und andere Länder.

Die jüngsten Langfristprognosen des USDA gehen davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch (zusammen) bis 2030 um mehr als 17 Prozent steigen wird, was einen Anstieg des Welthandels mit (dem Futtermittel) Mais um 22,5 Prozent (41,8 Millionen Tonnen) und mit Sojabohnen um 26,7 Prozent (36,2 Millionen Tonnen) bis zum Ende des Erntejahres 2030/31 (USDA/OCE 2021) mitverursachen wird. Der weltweite Verbrauch von Grobgetreide wird im Zeitraum 2021/22-2030/31 voraussichtlich um 12,3 Prozent steigen, wobei der Futtermittelverbrauch um 16,4 Prozent zunimmt und mehr als 80 Prozent des gesamten Wachstums ausmacht. Während auf Produktionsseite China, Brasilien, USA und die Europäische Union am meisten davon haben, steigt die Futtermittelnachfrage am meisten in Entwicklungsländern und -regionen, darunter Mexiko, Indien, Iran und Südostasien.