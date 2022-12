Der lange Schatten von Covid in Haushalten armer Länder

Strukturprobleme lokaler und nationaler Ernährungssysteme

54 Prozent der Haushalt berichteten, dass in lokalen Märkten weniger Nahrungsmittel verfügbar waren. Diese Tendenz zeigte sich in allen Ländern, mit der stärksten Ausprägung in Mali (76 Prozent), Uganda (75) und Kongo (72). Insgesamt jeder dritte Haushalt beobachtete verschlechterte Qualität, besonders in Sambia (53 Prozent), Mali (52) und Peru (47). Ebenfalls 33 Prozent hatten durch pandemie-bedingte Einschränkungen von Transport- und Bewegungsfreiheit Probleme, Markt- und Verkaufsstellen zu erreichen. Dies betraf Nepal und Bolivien am stärksten, mit je 68 und 50 Prozent der Haushalte. Insgesamt fand jeder fünfte Haushalt seine bevorzugten Nahrungsmittel in lokal erreichbaren Märkten nicht mehr vor – eine Folge, die sich besonders in der ZAR (49 Prozent), Burundi (47) und Kongo (39) zeigte. Lediglich in Georgien schien die Verfügbarkeit oder der räumliche Zugang zu Nahrungsmitteln unproblematisch – sie waren aber weniger erschwinglich.

Anders als zu erwarten, lag die höchste Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln nicht etwa im ländlichen Raum, wo ein Großteil produziert wird. Am besten versorgt waren die Städte – am wenigsten die städtischen Randgebiete. Diese peri-urbanen Gebiete schneiden bei den meisten Indikatoren der Umfrage am schlechtesten ab, da es sich um schnell wachsende Vorstädte und Slums handelt. Sie sind häufig von Überfüllung, Informalität und unzureichender Infrastruktur geprägt – und verfügen weder über eine eigene Lebensmittelproduktion noch über eine funktionierende urbane Struktur.

Mehr als die Hälfte der Haushalte (57 Prozent) gab an, dass ihr derzeitiges Einkommen nicht ausreicht, um ihren Bedarf an Nahrungsmitten zu decken. Der verschlechterte Zugang zeigt deutliche Auswirkungen: Bei einem Drittel der befragten Haushalte gingen in den ersten Monaten dieses Jahres Familienmitglieder hungrig zu Bett. Mehr als die Hälfte der Haushalte (51 Prozent) verzehrt Lebensmittel von schlechterer Qualität und sechs von zehn haben weniger auf dem Teller als vor der Pandemie.