Die Schlacht der Zitronen gegen Kartoffelchips

Inzwischen haben viele Regierungen reagiert. Auch in Peru, Uruguay, Chile, Ecuador, Kolumbien und Costa Rica wurden strengere Gesetze für ungesunde Nahrungsmittel verabschiedet. Die Ergebnisse sind größtenteils positiv. In Ecuador beispielsweise, das 2014 als erstes Land des Kontinents eine Lebensmittelampel einführte, sank der Verkauf von Produkten mit hohem Gehalt an Salz, Zucker oder gesättigten Fettsäuren im ersten Jahr um 35 Prozent. In Chile sank einer Studie mehrerer Universitäten zufolge vier Jahre nach Einführung der Etiketten der Konsum von gezuckerten Getränken um 23 Prozent, während der von Wasser und ungesüßten Fruchtsäften um 5 Prozent zulegte.

Auch die Steuer bringt Positives, sagt Anselm Hennis von der OPS. „Sie bringt Geld in die Staatskasse, das dann wiederum für Aufklärungskampagnen eingesetzt werden kann“, erklärte er bei der Vorstellung einer Studie darüber. Inzwischen haben 21 Länder in Lateinamerika und der Karibik zuckerhaltige Getränke mit einer Sondersteuer versehen. In Chile sank daraufhin der Absatz solcher Getränke im ersten Jahr um 3,4 Prozent, in Barbados um 4,3 Prozent. Sollte sich diese Tendenz auch mittelfristig fortsetzen, wird nicht nur die Volksgesundheit davon profitieren, ist Hennis überzeugt, sondern auch die Unternehmer. Auch ihre Arbeiter würden weniger selten krank. Langfristig werde der Staat Geld für die Behandlung von Zivilisationskrankheiten einsparen.