Digital wäre normal – auch für Afrikas Jugend in der Landwirtschaft

Digitale Optionen als Allheilmittel?

Bei verschiedenen Entwicklungen von digitalen Geschäftsideen in der Landwirtschaft stehen junge Menschen in Afrika derzeit an vorderster Front. Sie werden sich in einem Umfeld von sich ständig verändernden Technologien nur dann weiter engagieren, wenn sie auch in Zukunft Vorteile daraus erwarten können – darunter finanzielle und berufliche Sicherheit. In den meisten digitalen Agrarinitiativen organisieren sich die jungen Menschen als Start-up noch selbst und bekommen nicht von Anfang an die richtige Unterstützung für Initiativen, Projekte und Ideen.

Denn im Grunde stoßen junge Menschen mit Interesse an digitalen Werkzeugen an die gleichen Grenzen wie in der konventionellen Landwirtschaft.