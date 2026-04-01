Hunger und Übergewicht – eine entwicklungspolitische Herausforderung

Eigentlich sind sinkende Hungerzahlen eine Erfolgsgeschichte. Eine Geschichte, die Mut macht und zeigt, dass Fortschritte erreicht und entwicklungspolitische Kooperationen wirksam sein können. Doch es ist auch eine Geschichte, in der schnell mühsam erreichte Erfolge wieder ins Wanken geraten oder verschwinden können. Oder wie diese Erfolge von neuen Problemen überlagert und verdrängt werden. Es geht um Hunger und chronische Unterernährung auf der einen, und Übergewicht und Fettleibigkeit auf der anderen Seite.

Laut der UN-Ernährungsorganisation FAO ist die Anzahl der Menschen, die an Hunger leiden, seit 1990 gesunken – und damit auch die Anzahl der Erkrankungen und Todesfälle, die mit Hunger und Mangelernährung einhergehen. Doch die Entwicklung ist nicht kontinuierlich. Es gab immer wieder Rückschritte. Besonders in Subsahara-Afrika ist die Zahl der Menschen, die an Hunger und Unterernährung leiden, seit 2015 wieder kontinuierlich gestiegen.

Gleichzeitig hat sich in den vergangenen 30 Jahren der Anteil stark übergewichtiger Menschen auf der Welt verdoppelt – unter Kindern und Jugendlichen gar vervierfacht. Erstmals in der Geschichte der Menschheit sind mehr als drei Milliarden Menschen von starkem Übergewicht betroffen.

“Doppelte Bürde”

Die gleichzeitige Verbreitung von Unterernährung und Adipositas vor allem in ärmeren Ländern weist auf eine wichtige gemeinsame Ursache hin: Den Menschen fehlt der Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln. Gerade diese Staaten leiden zudem besonders unter der sogenannten doppelten Bürde. Ihre Folgen, unter anderem ein geschwächtes Immunsystem, Muskelschwund, Bluthochdruck und Diabetes, belasten die meist schwachen Gesundheitssysteme.

Bislang bleiben die Investitionen in Ernährungsmaßnahmen deutlich hinter den Bedarfen zurück. “Eine Welt frei von Hunger bis 2030 ist unrealistisch”, konstatiert Matin Qaim, Direktor des Bonner Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF). Die ebenfalls am ZEF forschende Ernährungsexpertin Cecilia Maina sagt es weniger drastisch: “Der Kampf geht weiter, aber es muss noch mehr getan werden.” Sie fügt hinzu: “Die bisherige Bilanz ist positiv.” Nach UN-Angaben leiden immer noch rund 700 Millionen Menschen weltweit an Hunger und Unterernährung. Drei Milliarden sind von Mikronährstoffmangel betroffen. Und 150 Millionen Kinder leiden unter Wachstumshemmungen.