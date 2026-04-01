Sinkende Ausgaben für Agrarforschung gefährden Ernährungssicherheit

Welche Länder oder Regionen sind führend bei F&E in dem Bereich?

In den letzten 40 Jahren gab es große Veränderungen in der geografischen Verteilung der F&E-Ausgaben im Agrar- und Ernährungsbereich. So entfielen in den 1980er Jahren fast zwei Drittel der weltweiten F&E-Ausgaben in diesem Bereich auf Länder mit hohem Einkommen. Ihr Anteil ist inzwischen auf 43 Prozent im Jahr 2021 gesunken. Heute fließt etwa die Hälfte aller öffentlichen und privaten Ausgaben für F&E in dem Bereich in Mitteleinkommensländer. Dies zeigt, wie sich die wirtschaftlichen Aktivitäten im Agrar- und Ernährungssektor global verlagert haben. China, Indien und Brasilien gehören neben den USA und Japan inzwischen zu den fünf Ländern mit den höchsten Ausgaben für F&E. Global entfällt mittlerweile die Hälfte dieser F&E-Investitionen auf den asiatisch-pazifischen Raum.

Leider hat sich die Kluft zwischen den wissenschaftlich fortgeschrittenen und den wissenschaftlich benachteiligten Ländern vergrößert. Das Ausgabenvolumen der 50 Staaten mit den niedrigsten F&E-Ausgaben sank von 1,1 Prozent im Jahr 1980 auf nur noch 0,5 Prozent im Jahr 2021.

Welche Rolle spielen private Finanzmittel?

In den letzten 40 Jahren ist der privat finanzierte Anteil an den weltweiten F&E-Ausgaben im Agrar- und Ernährungsbereich stetig gestiegen: von 32 Prozent 1980 auf 50 Prozent 2021. Im Gegenzug ist der Anteil des öffentlichen Sektors von rund zwei Dritteln auf die Hälfte der Gesamtausgaben gesunken. Der Anstieg der privaten F&E-Ausgaben war jedoch ungleichmäßig und beschränkte sich hauptsächlich auf die Länder mit hohen und mittleren Einkommen.

Trotzdem wächst die Rolle des privaten Sektors auch in den ärmeren Ländern, da sich deren Wertschöpfungsketten im Agrar- und Ernährungsbereich verändern. Dies spiegelt zum Teil wider, dass Landwirte Betriebsmittel wie Saatgut und Düngemittel zunehmend von externen Anbietern kaufen. Außerdem wachsen Bereiche wie Lebensmittelverarbeitung und -sicherheit, Logistik und Einzelhandel. Die Menschen essen zudem immer häufiger in Restaurants und bei Fast-Food-Ketten. Technologische Entwicklungen bei Saatgut, Maschinen (einschließlich Digitaltechnik und Informatik) und Chemikalien (Düngemittel, Pflanzenschutz, Tiergesundheit) sowie bei der Lebensmittelherstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung sorgen für immer komplexere Wertschöpfungsketten. All diese Bereiche werden auch weiterhin erhebliche private Investitionen benötigen.

Welche Rolle sollte der öffentliche Sektor in Zukunft spielen?

Private Unternehmen sind ihren Aktionären gegenüber rechenschaftspflichtig, die eine Rendite für ihre Investitionen erwarten. Folglich konzentrieren sie sich auf die Entwicklung von Technologien in der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion, die ihren Gewinn steigern. Dadurch sinkt für sie der Anreiz, massiv in vorkommerzielle Forschung zu investieren, bei der ein klarer und unmittelbarer Nutzen fehlt. Universitäten und andere öffentliche Forschungseinrichtungen, die weitgehend aus Steuergeldern finanziert werden, sind dagegen besser geeignet, risikoreichere, eher grundlagenorientierte Forschung mit längerfristigen und oft weniger sichtbaren Ergebnissen zu betreiben. Diese Forschung kommt der Gesellschaft als Ganzes zugute. Dazu gehört beispielsweise die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft – und umgekehrt. Aber auch die Forschung, die darauf abzielt, die negativen Umweltfolgen der Landwirtschaft zu vermeiden oder zu mindern, beispielsweise die Wasserverschmutzung durch den übermäßigen Einsatz von Düngemitteln und anderen Agrarchemikalien. Angesichts der wachsenden Rolle des Privatsektors müssen wir darüber nachdenken, wie knappe öffentliche Investitionen sinnvoll eingesetzt werden können, um produktive öffentlich-private Partnerschaften zu bilden.