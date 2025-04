“Er hat nicht nur Guerrilla-Kämpfer zu Bio-Bauern gemacht. In seinem Stadtrat sitzen in einer muslimisch geprägten Region zu einem Viertel Frauen und er hat einen Sitz im Rat für einen Jugendlichen reserviert, der oder die von der Jugend ab 15 Jahren gewählt werden kann", beschreibt der Rebellenführer "Kumander Bravos" seine Sicht der von Rommel Arnado und „Arms to Farms" angestoßenen Entwicklung. "Jedes Dorf ist mit einem von den Bewohnern gewählten 'Captain' im Stadtrat vertreten", fährt er fort. Auch habe Rommel ein umfangreiches Ausbildungsprogramm auf den Weg gebracht, in denen sich junge und erwachsene Menschen für unterschiedliche Berufe qualifizieren können. Die Erfahrungen mit Biolandbau führten auch dazu, dass in Kauswagan die Natur konsequent geschützt werde. "So ist fast die ganze Küste zum Naturschutzgebiet erklärt worden.“

Vertrauen ist die Grundlage für Frieden

Von den Rebellen fanden die meisten zu ihren Wurzeln als Farmer zurück. Sie wurden nicht nur in der biologischen Landwirtschaft unterrichtet, sondern bekamen auch technische Hilfe durch einen Maschinenring sowie Kredite für Saatgut und biologischen Dünger. Dies war unter anderem möglich, weil Unterstützung von der katholischen Franz von Assisi-Stiftung kam. Die ehemaligen Kämpfer haben damit zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren, dass ein Politiker seine Versprechen einhält. Dank dieser Vertrauensbasis gelang es in bemerkenswert kurzer Zeit, die Landwirtschaft in Kauswagan zu einhundert Prozent auf biologischen Landbau umzustellen.