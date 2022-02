Glossar: Wer macht was in der internationalen Ernährungspolitik

Welternährungsprogramm (WFP)

Das World Food Programme der Vereinten Nationen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Rom. Das WFP ist eine gemeinsam von der UN-Generalversammlung und der FAO getragene humanitäre Einrichtung, ist also keine eigenständige UN-Sonderorganisation. Sie leistet humanitäre Hilfe in Not- und Krisensituationen. 2020 wurde dem WFP für seinen Einsatz „im Kampf gegen den Hunger und für bessere Friedensbedingungen in Konfliktregionen“ der Friedensnobelpreis verliehen.

2020 unterstützte das WFP als eine global führende Organisation im Kampf gegen Hunger 115,5 Millionen Menschen in 84 Ländern. Größtenteils handelte es sich dabei um die Versorgung von Menschen in Not mit Nahrungsmitteln oder Bargeldtransfers. Außerdem unterstützt das WFP durch Wiederaufbauhilfe, langfristige Ernährungsprogramme, Schulspeisungen und Spezialoperationen z.B. im Bereich der Logistik. Zwei Drittel der Arbeit fanden in von Konflikten betroffenen Gebieten statt. Das WFP kooperiert dabei insbesondere mit zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Das WFP finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Zuwendungen, vor allem von Regierungen, aber auch von Unternehmen und Einzelpersonen. Durchschnittlich unterstützen jährlich mehr als 60 Regierungen die Arbeit des WFP; 2020 kamen so 8,4 Mrd. Dollar zusammen, 2021 sogar 9,3 Mrd. Dollar. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Geber.