Langfristig, so Thiaw, werden die Folgen des Klimawandels auf eine der ärmsten Regionen der Welt weit über sie hinaus wirken. In der Sahelzone leben rund 150 Millionen Menschen; fast zwei Drittel davon sind jünger als 25 Jahre, und die Region weist die höchste Geburtenrate weltweit auf. Die Weltbank prognostiziert, dass der Klimawandel etwa 85 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner südlich der Sahara zur Migration zwingen wird – viele davon in unterversorgte städtische Enklaven in der Region –, während eine erhebliche Zahl die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa und in die Golfstaaten unternehmen werde. „Eine tickende Zeitbombe“, warnt Thiaw.

Ebenso beunruhigend sind die unmittelbaren Risiken. Überall in der Region haben die Regierungen in ganzen Gebieten die Kontrolle an extremistische Gruppen wie Boko Haram, oder Ableger von al-Kaida und dem Islamischen Staat verloren. Etwa 4,2 Mio. Menschen wurden durch Dürre und Konflikte vertrieben, insbesondere in der Gegend um den Tschadsee, in der früher fast 30 Millionen Menschen mit Frischwasser und einem Auskommen versorgt waren, die aber aufgrund des Klimawandels und der Übernutzung um 90 Prozent geschrumpft ist. Der Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven bietet Boko Haram gute Rekrutierungsaussichten, die Menschen mit Arbeit und anderweitig nicht verfügbaren Gütern locken.