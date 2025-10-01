Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Lebensmittelpreise weltweit gestiegen. Zwar hat sich der Anstieg der Lebensmittelpreise zuletzt verlangsamt, doch die Sorge um steigende Lebenshaltungskosten bleibt weit verbreitet. Warum ist das so? Müssen wir damit rechnen, dass die Kosten für unsere täglichen Mahlzeiten in absehbarer Zukunft noch weiter steigen werden?

Globale Lebensmittel-Preisschocks

Die internationalen Märkte für Nahrungsmittel haben nicht nur aufgrund der durch die Corona-Lockdowns verursachten Versorgungsengpässe unter starkem Druck gestanden. Seitdem wirkten sich geopolitische Konflikte – insbesondere der Ukrainekrieg – und extreme Wetterereignisse in wichtigen Anbaugebieten, wie die Überschwemmungen in Indien im Jahr 2023, auf die Märkte aus. Dies alles hat zu schwankenden und steigenden internationalen Preisen für Grundnahrungsmittel wie Weizen, Reis, Mais, Pflanzenöle sowie Fleisch- und Milchprodukte geführt.

Der Lebensmittelpreisindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), der sich aus den Preisen dieser international gehandelten Grundnahrungsmittel zusammensetzt, zeigt seit 1990 einen starken Aufwärtstrend, der jedoch von Schwankungen geprägt ist (Abbildung 1). Während die Corona-Pandemie im Jahr 2020 eine globale Rezession auslöste, führten Störungen in den Lebensmittellieferketten zu einem gewissen Aufwärtsdruck auf die Preise. Die Inflation der Lebensmittelpreise beschleunigte sich jedoch mit der Erholung der Weltwirtschaft ab 2021, was unter anderem auf eine höhere Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist, die durch staatliche Konjunkturprogramme unterstützt wurde. Zusammen mit anhaltenden Störungen in den Lieferketten führte dies zu einem Anstieg der Energiepreise und somit auch der Preise für Agrarrohstoffe.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stiegen die Lebensmittelpreise im Jahr 2022 deutlich über ihren historischen Trend hinaus. Beide Länder sind wichtige Produzenten von Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Mais und Sonnenblumen sowie von Ölsaaten. Russland ist zudem ein bedeutender Produzent von Düngemitteln (Vos et al. 2023).