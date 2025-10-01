Herr Graziano, wie schaffen wir den Hunger aus der Welt?

Sandra Weiss: Die Vereinten Nationen haben Brasilien gerade von der Hunger-Weltkarte gestrichen. Es ist das zweite Mal in 25 Jahren, beide Male unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Sie haben das Programm „Null Hunger” entworfen und in der ersten Regierung Lulas erfolgreich umgesetzt. Wie kann man den Hunger besiegen?

José Graziano da Silva: Das Beispiel Brasilien zeigt, dass es eine politische Entscheidung ist, ob man den Hunger besiegen will. Seit der Grünen Revolution produziert die Welt mehr als genug Nahrung. Es gibt also global betrachtet genügend Nahrung für alle. Viele Menschen aber sind arm und haben kein Geld, um Lebensmittel kaufen zu können. Hunger ist vor allem also ein Verteilungsproblem.

Das war ja ähnlich, als Lula 2003 an die Macht kam. Welche Maßnahmen haben Sie damals ergriffen?

Es waren makroökonomische Maßnahmen, um Arbeitsplätze mit besseren Löhnen zu schaffen. Wir erhöhten sofort den Mindestlohn und führten auch ein Transferprogramm namens Bolsa Família ein, das sich an die am stärksten benachteiligten Gruppen richtete, zum Beispiel an alleinerziehende Mütter oder an Familien im Nordosten des Landes. Sie erhielten eine Bezahlkarte, mit der sie zum Beispiel im Supermarkt Grundnahrungsmittel kaufen konnten.