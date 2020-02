„Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand über Ägypten, dass Heuschrecken über Ägypten kommen, und alles auffressen, was im Lande wächst.“ So berichtet die Bibel über die zehn Plagen, im Buch Exodus, Kapitel 10. Wer aber Heuschreckenplagen im Reich der biblischen Legenden wähnt, der wird dieser Tage eines Besseren belehrt. Zu Millionen fallen Heuschrecken in die Länder am Horn von Afrika und in Ostafrika ein.

Wer in einen Schwarm gerät, wie der Programmkoordinator der Welthungerhilfe für Somaliland, Thomas Hoerz, für den verdunkelt sich der Himmel, er verliert die Orientierung, es wird laut durch das Zirpen und Schlagen der Flügel. Wenn man im Auto sitzt, dann verschmieren die zerplatzenden Heuschrecken die Windschutzscheibe. Irgendwann kann man weiterfahren.

Die Menschen aber, die dort leben müssen, sind verzweifelt. Sie versuchen, mit Tüchern und Besen die Heuschrecken zu vertreiben, aber das ist immer nur für ein paar Sekunden. Sie müssen hilflos zusehen, wie die Insekten die Futterbäume und Weiden für die Tiere abfressen und die Ernte vernichten. Heuschrecken können an einem einzigen Morgen die Existenz eines Bauern vernichten.