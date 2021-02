Immer mehr Land in immer weniger Händen

Die Welthungerhilfe hat in ihrem „Land for Life“-Programm damit gute Erfahrungen gemacht, etwa in Liberia und Sierra Leone. Dazu müssen alle an einem Strang ziehen: Die Geberagenturen wie USAID, internationale Organisationen wie die FAO, sowie die Akteure der Zivilgesellschaft. In Liberia konnte das „Land Rights Act“ verabschiedet werden; zur Umsetzung ist eine große Landkonferenz in Vorbereitung. In Sierra Leone befindet sich das „Customary Land Rights Bill“ in der Konsultationsphase.

Das zweite große Handlungsfeld sind die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten von Unternehmen. Die bisherige Lücke wurde als „extraterritoriale Staatenpflichten“ bezeichnet. Wenn Menschenrechtsverletzungen in Ländern nicht geahndet werden, sie aber im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen stehen, müssen die Regierungen in den Herkunftsländern die Unternehmen verpflichten, entlang ihrer kompletten Lieferkette die Menschenrechte zu achten und bei Menschenrechtsverletzungen Abhilfe zu schaffen. Dafür braucht es Regelungen auf nationaler (Lieferkettengesetz), EU-Ebene (due diligence legislation) und global (Binding Treaty on Business and Human Rights).