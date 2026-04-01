Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum meine Großmutter nie mit uns aß und ihre Mahlzeiten selbst zubereitete. Ich habe sie auch oft dabei beobachtet, wie sie mit einfachen Zutaten Eintöpfe kochte. Später erfuhr ich, dass ihre Essgewohnheiten und Kochpraktiken in der Kulturgeschichte Westbengalens verwurzelt waren, wo es einer verwitweten Frau verwehrt war, schmackhafte Mahlzeiten zu genießen. Meine Großmutter verlor ihren Mann im jungen Alter von 27 Jahren, und seitdem hatte sie freiwillig auf Gerichte verzichtet, die für Feste oder andere feierliche Anlässe zubereitet wurden. Wie von ihr wurden von vielen anderen verwitweten Frauen erwartet, auf proteinreiche Lebensmittel (Fleisch, Fisch) und anregende Gewürze (Knoblauch, Zwiebeln, rote Masoor-Linsen) zu verzichten – oft im Namen der Reinheit und der Unterdrückung von Begierden.

Als ich die Mutter meiner Mutter nach den Gepflogenheiten fragte, denen sie folgte, verwies sie auf ihre Herkunft aus einer wohlhabenden Familie von Zamindars (1), in der die Ernährungsregeln für Witwen besonders streng waren: Reichtum und gesellschaftliche Sichtbarkeit verlangten von ihnen extreme Zurückhaltung. Strenge Diäten wurden zu einem öffentlichen Zeichen der Frömmigkeit, das die Einhaltung des Dharma (2) und den Schutz der Ehre durch die Familie widerspiegelte.

Umgekehrt galten für Witwen in ärmeren Haushalten weniger Verbote, weil wirtschaftliche Notwendigkeit sie zu körperlich anstrengender Arbeit zwang,. Ihre Ernährung war weniger streng und stellte die körperliche Versorgung über symbolische und religiöse Enthaltsamkeit. Das zeigt einen pragmatischen Umgang mit den Lebensumständen.

Während die Witwenküche Bengalens in ihrer Komplexität und Kreativität einzigartig ist, beschränkt sich die Unterdrückung, die sie auch widerspiegelt, nicht auf Bengalen. In ganz Indien sehen sich Witwen in Regionen wie Rajasthan, Uttar Pradesh und Tamil Nadu ähnlichen Ernährungsbedingungen ausgesetzt.

Innovative Küche

Bei der Erforschung der Wurzeln, wie Religion, Kultur und soziale Tabus die Ernährungssicherheit beeinflussen, war es interessant festzustellen, dass diese Frauen aufgrund eines sozialen Tabus rund um hinduistische Witwen in Bengalen innovative Gemüsegerichte entwickelten. Ein Beispiel dafür ist das beliebte Gericht Shukto, eine traditionelle bittersüße Gemüsemischung mit tiefen ayurvedischen Wurzeln. Es dient in feucht-heißen Klimazonen als wichtige, kühlende Vorspeise zu Beginn einer Mahlzeit und reicht Jahrhunderte zurück – es gibt Erwähnungen in der mittelalterlichen Mangal-Kavya-Literatur. Aus einem einfachen Eintopf hat es sich zu einem cremigen, raffinierten Gericht entwickelt, das oft Milch, Senfpaste und gebratene Linsenklößchen (Bori) enthält. Manchmal wird es mit der Ernährung von Witwen in Bengalen in Verbindung gebracht, die sich an strenge Diäten halten mussten.