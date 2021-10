Konzernmacht nein danke: Mikromärkte nachhaltiger Landwirtschaft

Bhoomi Ka will Märkte für unverfälschte, nachhaltig produzierte und fair hergestellte und gehandelte Nahrungsmittel aufbauen. Dafür war es erforderlich, dass Kleinbauern sich organisieren, dass sie Methoden des ökologischen Landbaus und seiner Zertifizierung lernten und so in die Lage kamen, die wachsende Nachfrage nach Bio-Produkten zu befriedigen. 2016 wurde im Bundesstaat Jharkhand, dessen Bevölkerung zu etwa einem Viertel aus Adivasi, also indigenen Volksgruppen besteht, die Firma Ajivika Bhoomi Ka Producer Company Limited (ABPCL) gegründet. Sie sollte für faire Preise für Landwirte und Verbraucher sorgen. Vor allem Kleinbauern sollten einen Markt finden, ihren Nahrungsbedarf und ein verlässliches Einkommen sichern. Durch ihren Zusammenschluss als FPO wurden sie zu Vorbildern für andere.

Die FPO von ABPCL kauft Getreide von Erzeugern, die am Garantiesystem PGS teilnehmen, das Zertifikate für Produkte aus ökologischem Landbau vergibt und von der indischen Regierung anerkannt ist. Bauern verarbeiten ihre Produkte in einer gemeinsamen Anlage und steigern deren Wert. Die FPO sammelt, verarbeitet und liefert die Produkte an Einzelhändler in den versprengten Märkten und in umliegenden größeren Orten. Zu den Produkten gehören Hülsenfrüchte, Ölsamen, Reis, Hirse, Afrikanische Malve und andere.

Die FPO wird von einem elfköpfigen Verwaltungsrat geleitet und hat 15 Arbeitsplätze für Frauen in der Verarbeitung geschaffen. Der Umsatz hat sich von anfänglich 50.000 Rupien bis zum Jahr 2019-2020 auf 1 Mio. Rupien (ca. 12.500 €) gesteigert und damit einen Hoffnungsstrahl für die Landwirte in Jharkhand aufgetan. ABPCL hat jetzt eine eigene Kontrolle der Nahrungsmittelsicherheit für die Verarbeitung und Verpackung. Noch fällt es schwer, die administrativen und gesetzlichen Erfordernisse zu bewältigen, aber sie machen gute Fortschritte.

„Ajivika FPO war für mich der Weg, um zu lernen, zu wachsen und mehr zu verdienen. Es stärkt mich und ich empfinde es als Ehre, die Landwirte als Direktor von ABPC Ltd. geschäftlich zu unterstützen. Mein Selbstbewusstsein ist gestiegen und ich verbessere ständig meine Führungsqualitäten“, sagt Dayamanti Savaiya, ein Mitglied im Verwaltungsrat der FPO und selbst ein Kleinbauer.