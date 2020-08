Eine häufige, von den meisten geteilte Erfahrung ist, dass es an (oft von Gebernationen finanzierter) Forschung zur Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion auf dem Kontinent nicht mangelt. Nur verstauben leider viele der Berichte am Ende der Projekte in den Regalen, ohne eine spürbare Wirkung zu entfalten. Aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit Kollegen schließe ich, dass die Freude an der Forschung daran liegt, die Ergebnisse auch umzusetzen. Viele meiner Studienkollegen der vergangenen Jahre waren frustriert über die Nutzlosigkeit ihrer Arbeit, weil die Ergebnisse nicht weiterverfolgt wurden. Alle sind sich einig, dass diese Lücke des Wissenstransfers eine Quelle von Frustration ist, wenn junge Menschen motiviert in der Forschung arbeiten, daraus aber in der Praxis nichts weiter entsteht.

Die Organisation UCAS bot afrikanischen und anderen Postgraduiertenstudenten im Rahmen eines eintägigen Seminars über "Jugend und Landwirtschaft - Herausforderungen und Chancen in Afrika" eine Plattform, diese Problematik zu erörtern. Es ging nicht nur um die größten Hindernisse, die dem Transfer von Forschung in die Praxis in Afrika im Wege stehen, sondern auch um die Bedingungen für Forscher in der Hochschulbildung. Die "Eine Welt"-Woche (Wageningen University One World Week) wurde in Partnerschaft mit CTA, WCDI, Africa in Motion, WUR International cooperation Africa and YPARD organisiert.