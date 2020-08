Falsche Mythen von Abwanderung

Forschungsergebnisse zeigen, dass die absolute Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Jugendlichen weiter ansteigen wird. Heute arbeiten mehr als die Hälfte der 18-24-Jährigen in Afrika auf dem Land. Die Mehrheit derjenigen, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten, findet vermutlich in anderen Sektoren des Ernährungssystems eine Beschäftigung. Investitionen in die Landwirtschaft sind daher äußerst wichtig, um Jugendlichen bessere Chancen zu ermöglichen.

Dem widerspricht allerdings die allgemeinen Überzeugung, dass die Mehrheit der Jugendlichen aus den ländlichen Gegenden in die Elendsgebiete der Städte oder ins Ausland abwandern, auf der Suche nach informellen, schlecht bezahlten Jobs. Migration ländlicher Jugend findet natürlich statt, allerdings lange nicht in dem Ausmaß, wie es in Medienberichten oft dargestellt wird. Abwanderung ist oftmals der letzte Ausweg für Jugendliche, die in gescheiterten Systemen keine Perspektive mehr sehen, und denen es an besseren Lebenschancen mangelt.