Keine Schokolade ohne Artenvielfalt

Referenzen:

Bea Maas et al. (2013) Bats and birds increase crop yield in tropical agroforestry landscapes. Ecology Letters 16(12), 1480-1487.

Yann Clough et al. (2011) Combining high biodiversity with high yields in tropical agroforests. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 108(20), 8311-8316.

Manuel Toledo-Hernández et al. (2020) Hand pollination, not pesticides or fertilizers, increases cocoa yields and farmer income. Agriculture, Ecosystems and Environment 304, 107-160.

Teja Tscharntke et al. (2011): Multifunctional shade-tree management in tropical agroforestry landscapes – a review. Journal of Applied Ecology 48: 619-629.