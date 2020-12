Kinderarbeit in der Landwirtschaft: Wo liegt der Schlüssel zur Wende?

Den Schutz vor ökonomischer Ausbeutung betont auch die UN-Kinderrechtskonvention (UNICEF). Hier Näheres zur Definition von Kinderarbeit. Es ist wichtig hervorzuheben, dass die ILO-Konventionen gewisse ungefährliche Tätigkeiten von Kindern außerhalb des Schulunterrichts für bestimmte Altersgruppen erlauben. Für viele kleinbäuerliche Familien können solche begrenzten Tätigkeiten wichtig sein, um Wissen und Fähigkeiten zwischen den Generationen weiterzugeben. Darüber hinaus können Kinder auch mithelfen, die Ernährungssicherheit armer Familien zu gewährleisten.

Die meisten Kinder arbeiten in der Landwirtschaft

Mit über 70 Prozent hat die Landwirtschaft laut ILO weltweit den höchsten Anteil an der Kinderarbeit. Von den insgesamt 152 Millionen Kinderarbeitern sind 108 Millionen Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 17 Jahren in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei beschäftigt. Rund drei Viertel der Kinderarbeit ist nach Schätzungen nicht-bezahlte Arbeit in Familienhaushalten, was oft mit gravierenden Armutsverhältnissen verbunden ist.