Wenn Städte wachsen: Ernährung nicht ohne informelle Akteure planen

In Sambia beispielsweise unterstellte die Marktverordnung von 1937 (Lusaka Markets Act) die Märkte der Kontrolle und Verwaltung der Kommunalbehörden und gab ihnen die Macht, die Marktgebäude zu regulieren und zu bestimmen, welche Waren wann und zu welchen Höchstpreisen verkauft werden durften. Außerdem erhielten sie das Recht, Waren zu inspizieren und zu klassifizieren. Das Gesetz verbot jedem, im Umkreis von zwei Meilen um einen Markt Waren zu verkaufen. Dadurch wurden zugelassene Händler vor dem Wettbewerb mit nicht zugelassenen Händlern abgeschirmt. Bestimmte Produktionsketten von Lebensmitteln wurden privilegiert und andere für unzulässig erklärt.

Desgleichen wurden in Simbabwe durch die Gebietseinteilung aus der Kolonialzeit die Maismühlen rechtlich auf Industriegebiete beschränkt – nach der Vision eines Lebensmittelsystems, das von Großbauern vom Land mit Mais versorgt wird, der in industriellem Maßstab gemahlen wird. Was jedoch Tausende von Kleinstmühlen in Wohngebieten in die Illegalität und Informalität verbannte, da sie das geplante Lebensmittelsystem potenziell untergraben hätten.

Historisch gesehen war die Steuerung der städtischen Ernährungssysteme von zentraler Bedeutung für die Kontrolle der städtischen Räume und Wirtschaften. Sie schuf die Grenzen zwischen formell und informell, sie formte die Auffassung davon, was ländlich und was städtisch sein sollte – zog klare Grenzen zwischen städtischen und ländlichen Aktivitäten und Lebensweisen – und wie sie sich zueinander verhalten sollten. Die Governance hat Wirtschaft, Geografie, politische Macht und Ausgrenzung geprägt.

Rahmenwerke der Planung blockieren Veränderung

Wenn wir also über zukünftige Ernährungspolitik und Governance nachdenken, müssen wir uns diese weitgehend vergessenen Geschichten vom Umgang mit Nahrung in Städten vor Augen halten, da sie gegenwärtige Bedingungen ebenso tiefgreifend beeinflussen wie potenzielle Wegpfade für Veränderungen.