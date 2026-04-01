Kulturelle Tabus und Frauenernährung in Äthiopien

In Äthiopien lautet ein bekanntes Sprichwort: „Eine vorübergehende Katastrophe ist besser als eine Frau, die zu viel isst“ (ከሴት ሆዳም የአንድ አመት በረዶ ይሻላል). Das mag humorvoll klingen, doch solche Redewendungen offenbaren tiefere kulturelle Einstellungen gegenüber Frauen und Nahrung. Sprichwörter und Redewendungen verfestigen Geschlechterstereotype, die die Verteilung und den Verzehr von Nahrungsmitteln in Haushalten beeinflussen.

Nahrung ist in Äthiopien mehr als nur die Versorgung mit Nährstoffen. Sie ist eng mit Kultur, Glaubensvorstellungen und Identität verbunden. In den vielfältigen Gemeinschaften des Landes prägen traditionelle Praktiken und Ernährungstabus die täglichen Essgewohnheiten, insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter. Bestimmte Lebensmittel werden aufgrund kultureller oder religiöser Überzeugungen unter Umständen gemieden. Diese Praktiken können die Vielfalt der von Frauen konsumierten Lebensmittel einschränken und den Zugang zu wichtigen Nährstoffen verringern. Auf der Grundlage meiner Doktorarbeit in der äthiopischen Region Amhara untersucht dieser Artikel, wie kulturelle Traditionen und soziale Normen das Ernährungsverhalten von Frauen sowie die Ernährungsvielfalt bei Frauen im gebärfähigen Alter beeinflussen.

Warum die Ernährung von Frauen wichtig ist

Die Ernährung von Frauen ist sowohl für die individuelle Gesundheit als auch für die allgemeine öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Frauen im gebärfähigen Alter (15–49 Jahre, Women of Reproductive Age/WRA) haben aufgrund einer Schwangerschaft und Stillzeit erhöhten Nährstoffbedarf. Eine unzureichende Versorgung während dieser Zeiträume kann zu mütterlicher Anämie, niedrigem Geburtsgewicht, Frühgeburten sowie zu einer beeinträchtigten körperlichen und kognitiven Entwicklung bei Kindern führen. Diese Auswirkungen können einen generationsübergreifenden Kreislauf der Mangelernährung fortführen. Daher ist die Verbesserung der Ernährung von Frauen entscheidend, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und die langfristige Gesundheit zu fördern.

Äthiopien hat mit einer erheblichen Last an Unterernährung bei WRA zu kämpfen. Laut der äthiopischen Mini-Demografie- und Gesundheitserhebung (2019) sind von ihnen etwa 17,6 Prozent unterernährt, und etwa 22,6 Prozent sind untergewichtig, wobei Frauen in ländlichen Gebieten stärker betroffen sind als in städtischen (Dagnew & Asresie, 2020). Anämie betrifft landesweit rund 23 Prozent dieser Frauen, insbesondere in ländlichen Gebieten (Dagnew & Asresie, 2020; Global Nutrition Report, 2022). In der Region Amhara zeigen Umfragen von 2023, dass 24 Prozent der WRA untergewichtig und 22 Prozent anämisch sind (EPHI, 2023). Obwohl Übergewicht und Adipositas seltener sind als Unterernährung, ist ein Anstieg insbesondere in städtischen Gebieten zu beobachten; so ergab z.B. eine Studie von 2021 in Dire Dawa, dass 63,1 Prozent der Frauen übergewichtig waren (Tegegne & Belete, 2022). Diese Kombination aus Unterernährung, Mikronährstoffmangel und sich abzeichnender Überernährung verdeutlicht die komplexen ernährungsbezogenen Herausforderungen äthiopischer Frauen.