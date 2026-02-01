Der Lobito-Korridor durchquert Angola und teilt es fast in zwei. Er ist ein multimodales Verkehrssystem, das nicht nur die Benguela-Eisenbahn, sondern auch einen Hafen, Straßen, Flughäfen und Logistikplattformen umfasst. Startpunkt ist der Hafen von Lobito, einer der größten Handelshäfen an der afrikanischen Atlantikküste. Von dort verläuft das Eisenbahnnetz, bekannt als Benguela Railway Company (CFB), über 1.700 Kilometer direkt in die Demokratische Republik Kongo und passiert dabei den Grenzübergang Luau-Dilolo. Ebenfalls von Lobito erstreckt sich ein Straßennetz parallel zur Benguela-Eisenbahn in die DR Kongo – mit Verbindungen nach Sambia. Der Flughafen Catumbela unweit von Benguela hat das Potenzial, zu einem internationalen Drehkreuz ausgebaut zu werden. Logistikplattformen mit Verarbeitungs- und Lagerkapazitäten sollen in den Provinzen Bié (400 km landeinwärts) und Huambo (200 km landeinwärts) entstehen, wo bereits große Getreidemühlen sowie Soja- und Zuckerraffinerien angesiedelt sind. Darüber hinaus ist eine direkte Eisenbahnverbindung von Solwezi in Sambia nach Luena in Angola geplant.

Der Wiederaufbau und die Modernisierung des Lobito-Korridors sind ein Symbol für die heutige politische und wirtschaftliche Stabilität in Angola, die direkt auch die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden stärkt. Aufgrund historischer, wirtschaftlicher und sozialer Verbindungen ist der Einflussbereich des Korridors größer als die Provinzen, durch die er verläuft, und umfasst auch den südlichen Teil der Provinzen Cuanza Sul und Lunda Sul sowie den nördlichen Teil der Provinz Huíla. Schätzungen zufolge leben 26 Prozent der Bevölkerung Angolas in diesem Gebiet, das 44 Prozent der gesamten Landesfläche ausmacht. Zum anderen sind die früheren Verkehrsbedingungen für das Verständnis der Gegenwart von großer Bedeutung, weshalb das enorme Erbe der Vergangenheit nicht vernachlässigt werden darf. Die Modernisierung und Reaktivierung dieses Korridors kann und sollte nicht in einem „Vakuum” erfolgen.