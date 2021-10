Wie Konzerne über unser Essen bestimmen

Höhere Preise für Betriebsmittel haben zu einer Spirale in der Produktion beigetragen. Wenn die Preise, die Landwirte für ihre Produkte erzielen, nicht im gleichen Maße steigen wie die für Betriebsmittel, müssen sie jedes Jahr in größerem Umfang produzieren, um ihr Einkommen zu halten. Diese Dynamik führt zunehmend dazu, dass mehr und mehr Betriebe vom Markt verschwinden. Landwirte, die in der Spirale bleiben, können ihren steigenden Flächenbedarf auf Kosten derjenigen decken, die aufgrund der gestiegenen Kosten ihre Höfe aufgeben müssen.

Innovationen nur durch Zukauf kleiner Firmen

Für die staatliche Genehmigung von Megafusionen haben Marktwächer oft die Innovationsfähigkeit der Unternehmen als Begründung angeführt – so wie bei der Übernahme von Syngenta durch ChemChina im Jahre 2017 und bei der Übernahme von Monsanto durch Bayer im Jahre 2018. Schaut man jedoch genauer, wie diese Eigentümerwechsel sich auswirken, dann zeigt sich, dass Innovationen in der Regel nicht innerhalb der marktbeherrschenden Konzerne entstehen, sondern durch die Übernahme kleinerer Unternehmen. Große, bürokratische Organisationen haben oft mehrschichtige Verfahren, in denen neue Ideen eher blockiert werden. Mega-Unternehmen sind auch deshalb selbst weniger innovativ, weil sie dann eher seltener von neuen disruptiven Marktteilnehmern herausgefordert werden.

Um Kosten zu senken und die zur Finanzierung von Fusionen und Übernahmen aufgenommenen Gelder zurückzahlen zu können, sind sind Entlassungen eine gängige Strategie. Bayer beispielsweise kündigte nach dem Kauf von Monsanto 2018 die Streichung von 12 000 Arbeitsplätzen an, was etwa 10 Prozent seiner weltweiten Belegschaft entsprach. Auch dieses Muster führt dazu, dass weniger Ressourcen in Innovationen gesteckt werden.