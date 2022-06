„Ich verstehe den Krieg gegen die Ukraine auch als eine Warnung“

Welche Wege gibt es, um die in der Ukraine blockierten 25 Millionen Tonnen Getreide zu nutzen? Ihr Ministerium arbeitet an einer „Getreidebrücke“ für Lieferungen über den Landweg. Was wird daraus?

Ich bin sehr froh, dass die EU-Kommission nun einen Aktionsplan aufsetzt, um das Getreide der Ukraine außer Landes zu bringen. Brüssel wird nun verstärkt auf Güterzüge und Lastwagen setzen. Dafür habe ich mich sehr intensiv eingesetzt und auch wir G7-Staaten haben das diskutiert. Unser Engagement ist hier also schon ein Erfolg. Wir müssen das Personal an der Grenze verstärken und Prozesse optimieren, um LKWs und Züge rund um die Uhr abfertigen zu können. Bislang warten diese teilweise viele Tage.

Eine der Herausforderungen sind auch die unterschiedlichen Spurweiten der Schienen in der Ukraine und in der EU. Die ukrainischen Güter müssen also umgeladen werden – dafür braucht es mehr Infrastruktur. Weil schon bald die nächste Ernte ansteht, sollten wir parallel zusätzliche, provisorische Lagermöglichkeiten in der Ukraine aufbauen, damit sich die Logistik-Situation entspannt. Der Weg über die Straße ist recht teuer und hat nur begrenzt Kapazitäten. Aber hier helfen auch kleine Maßnahmen wie Ausnahmeregelungen für ukrainische Lastwagen, die europäische Abgasnormen nicht erfüllen und nicht einreisen dürfen.

Zudem müssen wir die Binnenschifffahrt verstärkt in den Blick nehmen – konkret den Weg über die Donau! Hier ist mein Ministerium mit den entscheidenden Stellen im Gespräch.

Im Moment finden ja auch Gespräche über eine mögliche Öffnung von sicheren Seeweg-Korridoren, auch unter Vermittlung der Vereinten Nationen, statt. Das wichtigste bleibt aber, dass die Ukraine ihre Häfen zurückerobern kann und Russland die Seeweg-Blockade aufgibt! Das hilft gegen den Hunger in den ärmsten Ländern dieser Welt und schafft in den ukrainischen Getreidespeichern den dringend benötigten Platz für die neue Ernte.