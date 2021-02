Nur systemische Lösungen helfen gegen Nahrungsverluste

Besonders in den Industriestaaten werden Lebensmittel in großem Ausmaß weggeworfen. Immerhin wird die Verschwendung von Lebensmitteln inzwischen in vielen Ländern breit diskutiert und hat zu zahlreichen vielversprechenden Initiativen von Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen geführt hat. Lebensmittelverschwendung, das leuchtet mittlerweile vielen ein, ist wegen der damit verbundenen Ressourcenverschwendung von Land, Wasser, Biodiversität usw. nicht mehr zu akzeptieren und lässt sich durchaus vermeiden.

Anders verhält es sich mit den Nahrungsverlusten, die vor allem in Entwicklungsländern ein großes Problem sind. Die empirische Analyse von Nahrungsverlusten in den Wertschöpfungsketten armer Länder und die Reform von Lieferketten ist aufwändig und komplex. Zwar gibt es viele mehr oder weniger erfolgreiche Einzelinitiativen, die darauf abzielen, mit angepassten und neuen Technologien Nahrungsverluste zwischen Bauern und Händlern zu verringern. Doch es fehlt bisher an länderweiten Erfolgsmodellen und am großen Durchbruch.

Nahrungsverluste: die Datenlage

Die Welternährungsorganisation (FAO) hat errechnet, dass weltweit rund 14 Prozent aller Nahrungsmittel nach der Ernte verloren gehen – beim Transport, rund um Verarbeitung, Verteilung und Verpackung. (Genauere Schätzungen für Lebensmittelverschwendungen will das UN-Umweltprogramm in der nächsten Zeit veröffentlichen.)

Einschränkend gilt jedoch, dass die Zahl von 14 Prozent nur als Richtwert zu verstehen ist, da sie die Verluste vor der Ernte unberücksichtigt lässt. Diese können beachtlich sein, sind statistisch aber schwer zu erfassen. Bei Trockenheit, Schädlingsbefall oder Pflanzenkrankheiten, ebenso wie bei hohen Lohnarbeitskosten und niedrigen Preisen sind Bauern in armen Ländern oft gezwungen, Getreide, Früchte und Gemüse noch vor der Ernte aufzugeben, was zu hohen Verlusten führt, in den Statistiken aber nicht auftaucht.