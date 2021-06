Gestern wie heute: dem Regen hinterher

Abdilahi Ali Kahin besitzt nur ein paar Schafe und Ziegen. Der 43-jährige lebt in Lama-Looshka in Somaliland und ist „Agro-Pastoralist“, das heißt er praktiziert eine traditionelle Wirtschaftsform, in der Ackerbau und Viehhaltung auf Naturweiden kombiniert werden. Er hat in den vergangenen Jahren viele Veränderung auf seinem Weideland erlebt: Abholzung, Bodenerosion und wiederkehrende Dürren. Das bedroht seine Lebensgrundlage.

So wie ihm geht es Millionen Menschen. Die Zahl und Schwere von politischen Krisen und Naturkatastrophen auch infolge des Klimawandels ist in den vergangenen Jahrzehnten weltweit deutlich gestiegen und insbesondere die ärmeren Länder und Bevölkerungsschichten sind überdurchschnittlich stark und häufig davon betroffen. Zur Bewältigung mehrerer und sich überlappender Krisen wurde das Konzept der Resilienz (von Lateinisch resiliere „zurückspringen, abprallen“) auf den Kontext der Entwicklungszusammenarbeit angepasst.