Pauschal betrachtet kann China derzeit mit einem Kalorienangebot von 3194 kcal pro Kopf und Tag als „ernährungssicher“ gelten (Datenstand 2017/FAOSTAT). Das ist allerdings, wie oft bei Durchschnittswerten, nur die halbe Wahrheit. Noch immer gibt es Gegenden, in denen nicht jeder Mensch zwei Mahlzeiten am Tag essen kann.

Über die genaue Zahl der hungernden Menschen in China gibt es unterschiedliche Angaben der für dieses Thema zuständigen internationalen Organisation, der FAO. So gibt es nach den jüngsten in der FAOSTAT Datenbank verfügbaren Zahlen für die Jahre 2009-2011 (Durchschnitt) einen Wert von 3,0 Prozent unterernährter Menschen, also 42 Millionen bei einer Bevölkerungszahl von 1,39 Milliarden Menschen (2010). Das ist immerhin nur ein Drittel der Menschen, die noch zehn Jahre früher als unterernährt gezählt wurden.

Nach Angaben des jüngsten FAO-Reports The State of Food Security and Nutrition in the World 2020 (SOFI, Tab. A1.1, Print S. 168) fällt China für die Jahre 2017-2019 (ebenso wie etwa Deutschland und andere Hocheinkommensländer) unter die Schwelle von 2,5 Prozent Bevölkerungsanteil unterernährter Menschen. Das wären bei einer geschätzten Bevölkerungszahl von jetzt 1,45 Milliarden Menschen (2018) zwar rechnerisch maximal 43,5 Millionen. Wegen des möglichen Schätzirrtums sind Schätzungen unterhalb der genannten Schwelle aber nicht sinnvoll. Daten aus Mikroerhebungen indes sind nicht bekannt, deshalb steht in Tabelle A1.2, Print S. 181 in der entsprechenden Spalte für China (ebenso wie für Deutschland) auch „n.r.“ also „data not reported“.