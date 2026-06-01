Kenias „Silicon Savannah“ wird oft als Vorbild für Afrikas digitale Zukunft gefeiert. Doch je schneller digitale Technologien sich in der Landwirtschaft verbreiten, desto stärker muss sich der Fokus von den Technologien allein auf institutionelle und politische Rahmenbedingungen verlagern, unter denen die digitale Landwirtschaft Kleinbauern effektiv unterstützen kann.

Weltweit investieren Regierungen, Entwicklungsorganisationen und der Privatsektor Milliarden in die digitale Landwirtschaft. Laut dem AgFunder Global Agrifoodtech Investment Report 2025 erreichten die Investitionen 2024 16 Mrd. Dollar. In Afrika bestehen große Hoffnungen, dass die Digitalisierung Kleinbauern helfen kann, Zugangsbarrieren zu Beratungsdiensten, Betriebsmitteln, Finanzdienstleistungen und aktuellen Marktinformationen zu überwinden. Doch während die Aufmerksamkeit meist auf die technologische Innovation selbst gerichtet ist, wird immer deutlicher, dass die umfassenderen sozialen und institutionellen Systeme im Umfeld der Technologie ebenso wichtig sind. Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Technologien in den Lebensmittelsystemen verlagert sich die Debatte von der Frage, ob die Landwirtschaft digitalisiert werden soll, hin zur Frage, wie die Digitalisierung effektiv, inklusiv und nachhaltig gestaltet werden kann.

Kenias „Silicon Savannah“ gilt oft als Vorbild für Afrikas digitale Zukunft, weil seine Mobilfunkinfrastruktur vergleichsweise fortschrittlich und sein Innovationsökosystem dynamisch sind. Unter anderem war Kenia Vorreiter bei der Nutzung des mobilen Zahlungsdienstes M-Pesa. Das Land hat sich zudem zu einem der führenden Zentren für digitale Landwirtschaft in Afrika entwickelt und eignet sich daher als besonders interessantes Fallbeispiel, um zu untersuchen, unter welchen institutionellen und Governance-Bedingungen digitale Landwirtschaft auch Kleinbauern effektiv nutzen kann. Dieser Artikel stützt sich zum einen auf eine umfassende Analyse des kenianischen Ökosystems für digitale Landwirtschaft und zum anderen auf eine Fallstudie zu einem wegweisenden digitalen Analysedienst für Böden von kenianischen Kaffeebauern. Er untersucht, wie nicht nur Technologien allein, sondern auch Governance-Regelwerke, vermittelnde Service-Systeme und Vertrauen die alltäglichen Auswirkungen der digitalen Landwirtschaft gestalten.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und die Internationale Fernmeldeunion (ITU) geben an, dass in Kenia über hundert Organisationen digitale Lösungen für die Landwirtschaft anbieten – von privaten Technologieunternehmen und Start-ups bis hin zu öffentlichen Institutionen und Entwicklungsorganisationen. Bekannte Beispiele sind DigiFarm, mit einem kombinierten Angebot von Beratungsleistungen mit Finanz-, Betriebsmittel- und Marktdienstleistungen, iCow, das Landwirte durch digitale Beratung und Funktionen zur Buchhaltung unterstützt, sowie Hello Tractor, eine Digitaleplattform für Landwirte zum Traktor-Sharing. Dieses Wachstum digitaler Werkzeuge hat Kenias Politik durch ein starkes Engagement gefördert, darunter Investitionen in die Infrastruktur der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), die Einrichtung eines eigenen IKT-Ministeriums und entsprechende Rahmenbedingungen der Governance. Im Zusammenspiel mit großem Interesse von Gebern, Forschern und privaten Investoren haben diese Bedingungen Kenia zu einem wichtigen Testfeld für die digitale Landwirtschaft in Afrika gemacht.