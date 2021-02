Die reiche Biodiversität der traditionellen einheimischen Nahrungsmittel in Indien droht verloren zu gehen. Allerdings sind wenig verlässliche Daten verfügbar, und es wurde kaum erforscht. Die Bauern in der Ganges-Ebene widmeten sich vor allem dem Anbau regionaler Getreidesorten, auch deren Diversität hat abgenommen. Ein Verlust an Vielfalt bedeutet, dass Schocks wie die Verbreitung von Schädlingen der Landwirtschaft schweren Schaden zufügen.

Die Ganges-Ebene ist die wichtigste landwirtschaftliche Region Indiens, von der die Ernährungssicherheit maßgeblich abhängt. Das riesige Einzugsgebiet des Ganges reicht vom Himalaya im Nordwesten bis zum ostindischen Tiefland am Indischen Ozean. Es ist so fruchtbar, weil der Strom Sedimente und Erde aus den Bergen in die Ebene transportiert. Der größte Teil des in Indien verbrauchten Weizens und Reises wird hier seit Jahrhunderten angebaut.

Wir von Ekta Parishad, eine große soziale Bewegung, die sich für die Rechte ausgegrenzter Gemeinschaften einsetzt, haben eine Studie im Bundesstaat Chhattisgarh im Süden Zentralindiens durchgeführt, bei der wir die traditionelle Nahrungserzeugung untersucht haben sowie die Beeinträchtigungen, von denen die indigene Bevölkerung in einer bestimmten Region Chhattishgarhs betroffen ist. Das Ergebnis hat uns schockiert. Dort wurden früher mehr als zwölf Sorten Ur-Getreide und Ölsaaten angebaut, außerdem mehr als siebzehn Arten von Obst und Gemüse.

Über die Jahre ist die Mehrheit davon verschwunden, was zum einen an äußeren Faktoren wie dem Klimawandel liegt, zum anderen aber am Fehlen jeglicher unterstützenden Politik für diese traditionelle Nahrungsproduktion. Die Menschen haben ihr vielfältiges Nahrungsangebot verloren, außerdem wurden sie anfällig für neue Krankheiten, weil sie an den neuen Reis und Weizen nicht gewöhnt sind.