Das widerspricht nicht der Einschätzung, dass viele Länder gerade in Afrika noch ein gewaltiges Potenzial für mehr Agrarproduktion haben, sowohl für Exporte als auch zur Substitution von Importen. Um es zu heben braucht es vor allem mehr systematische Förderung der Ernährungssysteme. Importbeschränkungen eignen sich nur begrenzt, schon weil sie die internen Preise hochtreiben würden und politisch gegenüber städtischen Konsumenten kaum durchzuhalten sind. Vielmehr bedarf es Investitionen in Forschung und Beratung, Marktförderung und Finanzierung entlang der Wertschöpfungsketten.

Die akute Nahrungsmittelpreiskrise und vor allem die mittelfristige Düngemittelpreiskrise verlangen nach massiven Interventionen auf vielen Ebenen. Die hohen Kosten sollten nicht davon abschrecken, sie beherzt anzugehen. Nicht nur die Ernährungssicherheit der Ärmsten ist in Gefahr, sondern auch die Stabilität der Ernährungssysteme und der soziale Frieden in vielen Ländern – zudem die ökologischen Ressourcen in ärmeren Ländern, wo Raubbau oft eine Frage des Überlebens ist. Es lohnt sich also.

Viele der genannten agrarökologischen Ansätze sind unter fast allen Umständen sinnvoll (no-regret), so sie betriebswirtschaftlich rentabel sind. Die derzeitige Konstellation aus hohen Preisen für Agrarprodukte und für Betriebsmittel ist dafür sicherlich förderlich. Dies bedeutet nicht den Verzicht auf einen Düngereinsatz, der am Entzug an Nährstoffen und an der Bodenfruchtbarkeit orientiert ist. Am dringlichsten aber ist es zunächst, die Preise zu stabilisieren, die weitgehend von politischen Entscheidungen und Unsicherheiten ausgelöst werden. Sonst sind viele Zukunftsinvestitionen vom kleinsten Landwirt bis zu globalen Abkommen fraglich und gefährdet.