UN-Ernährungsgipfel: Was beim unabhängigen Dialog in Kenia eine Rolle spielt

Mary Karanu ist Project Coordinator bei der NGO Rural Outreach Africa, die mit mehr als 100.000 Kleinbauern vernetzt ist. Die Partnerorganisation der Welthungerhilfe hat in Kenia gemeinsam mit den Organisationen Route to Food Initiative, The African Population and Health Research Center in einem unabhängigen Dialog eine Position für den UN-Ernährungsgipfel (FSS) erarbeitet.