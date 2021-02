Billige Lebensmittel sind teuer

Das ambitionierte Ziel des Gipfels erfordert es, genauer zu bestimmen, was das multilaterale System dazu beitragen muss und kann, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern und nicht nur in den (virtuellen) Konferenzräumen über ein höheres Ambitionsniveau zu diskutieren. Deswegen muss die Frage, woran in den vergangenen Jahrzehnten die Bekämpfung des Hungers gescheitert ist, am Anfang der Arbeit stehen.

An Gipfeltreffen und Beschlüssen zu Hunger und Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahrzehnten kein Mangel geherrscht! Warum gibt es immer noch Hunger in unserer Welt des Überflusses? Ohne eine solide Analyse des mangelnden Fortschritts besteht die Gefahr, dass mit dem neuen Gipfel weitere Zeit verloren wird - und damit auch Vertrauen in das VN-System; oder – je nach Betrachtungsweise – Zeit zum Weiter-So im alten System gekauft wird.