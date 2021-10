UN-Gipfel zu Ernährungssystemen: kein Systemwandel in Sicht

Handlungsbedarf besteht jedoch über die nationalstaatliche Ebene hinaus. Die Erarbeitung eines verbindlichen UN-Vertrags zu Wirtschaft und Menschenrechten wäre ein Meilenstein, um menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, Umwelt- und Sozialstandards in globalen Lieferketten der Nahrungsmittelindustrie durchzusetzen. Im Rahmen der Europäischen Union sollte sich die Bundesregierung für ein ambitioniertes europäisches Lieferkettengesetz einsetzen, das Unternehmen zur Einhaltung des Menschenrechts auf Nahrung verpflichtet . So darf sich die Produktion landwirtschaftlicher Güter wie Palmöl, Soja oder Avocados für den Export nach Europa nicht negativ auf die Ernährungssicherheit von Kleinbauernfamilien, Landarbeiter_innen und der umliegenden Gemeinden auswirken.

Auch muss die Umsetzung der nationalen Aktionspläne, die auf Länderebene zur Transformation der Ernährungssysteme erarbeitet werden, finanziert werden. Gerade Länder mit niedrigen Einkommen (LIC) haben hier kaum Spielräume. Infolge der Covid-Pandemie sind sie häufig noch tiefer in die Schuldenkrise gerutscht und haben wenig Möglichkeiten, notwendige Investitionen in die Umgestaltung ihrer Ernährungssysteme zu tätigen. Hier gilt es, Lösungen im Rahmen multilateraler Foren wie den Vereinten Nationen oder der Industrie- und Schwellenländergruppen G20 und G7 zu finden.

Um die Transformation unserer Ernährungssysteme voranzutreiben, braucht es also ambitionierte Schritte auf verschiedenen Ebenen – von der lokalen, über die nationalstaatliche bis zur globalen Ebene. Die Herausforderung besteht in nichts Geringerem, als Rahmenbedingungen zu schaffen, die es zukünftig auch zehn Milliarden Menschen ermöglichen, sich gesund zu ernähren, ohne die Umwelt zu zerstören und die Klimakrise zu verschärfen.

