Unser Ernährungssystem läuft nicht rund

Unterschiedlichste Einflüsse wirken sich auf die Komponenten innerhalb des Systems aus. Wie sich die Aktivitäten entlang der Lieferkette gestalten, ist ausschlaggebend für das jeweilige Ernährungsumfeld, das geschaffen wird: Werbung etwa für bestimmte Lebensmittel oder Faktoren wie Preis und Verfügbarkeit, aber auch Entfernung und Mobilität.

Zum Beispiel Peru: In Deutschland kann man im Winter Spargel aus diesem südamerikanischen Land erwerben, wofür das Gemüse über den Atlantik transportiert wird. Dafür werden in das Heimatland der Kartoffel, in dem es immer noch fast 4000 Kartoffelsorten gibt, Pommes aus standardisierter europäischer Produktion exportiert. Hingegen leben fünfzig Prozent der peruanischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, und viele Kleinbauern leiden an chronischer Unterernährung, insbesondere unter der indigenen Bevölkerung. Sie müssen meist von dem leben, was sie anbauen.

Das Ernährungsumfeld beeinflusst das Verbraucherverhalten: Was wird gekauft? Wie wird Essen zubereitet, verspeist und gelagert? Dafür sind auch soziokulturelle Faktoren entscheidend: Einkommen und Kaufkraft, Bildungsgrad und Zugang zu Informationen, kulturelle Werte und Präferenzen, Wohn- und Arbeitsortgestaltung.

Achtung Wechselwirkungen

Das Ernährungssystem steht zudem in ständiger Wechselwirkung mit anderen Systemen – es existiert nicht unabhängig. Die ökologischen Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten (Planetare Grenzen) setzen unserem Ressourcenverbrauch und Verhalten ein Limit: Ein gutes Leben frei von Armut und Hunger kann es nur mit einer stabilen Umwelt und intakten Natur geben.