Die RAI Principles wurden 2014 vom Ausschuss für Welternährungssicherheit angenommen und beziehen die VGGT ein. Sie beinhalten zehn weltweit anwendbare Prinzipien, die sich auf Umwelt-, Sozial- und Wirtschafts-Aspekte beziehen, und für alle Interessenvertreter und alle Formen von landwirtschaftlichen Investments (einschließlich Fischerei, Forstwirtschaft und Viehzucht) entlang der Wertschöpfungskette gelten.

Erste wichtige Erfolge

Das für die RAI Principles verantwortliche FAO-Team hat inzwischen Initiativen in 25 Ländern gestartet, um für die Richtlinien zu werben, personelle und institutionelle Kapazitäten für bessere Bedingungen für verantwortliche Investitionen zu schaffen und die Investitionstrends und ihre Folgewirkungen besser zu erfassen und zu analysieren. Frankreich, Deutschland und die Schweiz haben diese Projekte unterstützt. Besonders in den ASEAN-Staaten, sowie Liberia, Sierra Leone, Tunesien und in Guinea, Mali, Mauretanien und im Senegal sind diese Projekte erfolgreich – aber es bleibt noch viel zu tun.

Wir müssen unsere Arbeit ausweiten und durch stärkere legale und politische Rahmenbedingungen die Voraussetzungen für verantwortliche Investitionen schaffen, die die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor erleichtern, für inklusive Geschäftsmodelle werben und die Position von Frauen und Jugendlichen stärken.