Versteckte Kosten unserer Ernährungssysteme sichtbar machen

So fordert beispielsweise Misereor eine branchenweite Reform der Unternehmensbilanzierung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft und fordert die Bundesregierung auf, dafür die Weichen zu stellen. Grundlage für einen Dialog aller relevanten Akteure – Gesetzgeber, Finanzinstitute, Unternehmen, (inter)nationale Standardsetzer, Verbände, Aufsichtsbehörden – müsse eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer „Wahren-Kosten-Rechnung“ und einer verpflichtenden Transparenz für die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sein. Verbindlichkeit – das fehlende Element der TCA-Toolbox – steht im Mittelpunkt der Forderungen. So soll die Studie auch Vorschläge für verbindliche und vergleichbare Indikatoren zur Berechnung der „wahren“ Kosten enthalten.

Nicht nur in Deutschland müssten externe Kosten integraler Bestandteil der verbindlichen Lageberichterstattung von Agrar- und Lebensmittelunternehmen werden, sondern mindestens auch auf EU-Ebene. In den Verhandlungen über eine neue europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung aber fehlt bislang eine Debatte über die „wahren“ Kosten als wesentliche Berichtsindikatoren. Eine solche Debatte müsste auch in Bezug auf das geplante EU-Lieferkettengesetz geführt werden, für das ein Entwurf vorliegt.

TCA wurde bisher vor allem in Bezug auf die Agrarwirtschaft angewendet. Für eine nachhaltige Transformation im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele und des Pariser Abkommens müsste TCA jedoch auf andere Wirtschaftszweige, wie beispielsweise die Industrie- oder Textilbranche ausgeweitet werden. Wer sich aber vergegenwärtigt, wie lange es international gedauert hat, sich auf eine Bepreisung von CO2 und die Kosten von CO2-Emissionen festzulegen, kann sich vorstellen, welche Anstrengungen erforderlich sind, um TCA in der Breite zu einem akzeptierten und etablierten Instrument zu machen. Viele Indikatoren sind auch noch gar nicht entwickelt, zum Beispiel für Biodiversität oder soziale Kosten.

Mit der TCA Toolbox hat TMG, ein unabhängiger Think Tank im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung, gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus der True Cost Initiative ein wichtiges Handwerkszeug für die Transformation von Ernährungssystemen vorgelegt. Diese Toolbox ermöglicht es, die wahren Kosten zu berechnen und Strategien zu entwickeln, wie die Weichen für die Transformation zu nachhaltigen Ernährungssystemen gestellt werden müssen. Jetzt braucht es gesellschaftliches Bewusstsein für versteckte Kosten, Akzeptanz für neue Bilanzierungssysteme und politischen Willen, TCA verbindlich umzusetzen.