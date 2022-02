Die Welthungerhilfe hat z.B. in Asien mit Partnerorganisationen nützliche Erfahrungen in Nutrition Smart Communities gesammelt. Mit Unterstützung lokaler Freiwilliger erarbeiten Selbsthilfegruppen oder Gemeindeausschüsse – basierend auf einem Ressourcen-Mapping – Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Ernährungslage. Zugleich werden Gemeindevertreter*innen befähigt und angeleitet, eine Führungsrolle in ihrer Gemeinschaft zu übernehmen, mit zuständigen Regierungsstellen in Kontakt zu treten und ernährungsrelevante öffentliche Dienstleistungen im Bereich von Hygiene und Sanitärversorgung, Wasser, Landwirtschaft oder Gesundheit zu planen und zu überwachen.

Wie wirksam und wichtig es ist, auch auf lokaler Ebene ‚Social Accountability‘-Instrumente zu haben, um Pflichtenträger bis auf die nationale Ebene hinauf in die Verantwortung zu nehmen, wird an einem Lehrstück in Indien deutlich. Die Covid-19-Pandemie hat die ohnehin besorgniserregende Situation der Unterernährung von Frauen und Kindern im Bundesstaat Jharkhand noch verschärft. Infolge der Pandemie schloss die Verwaltung die staatlichen Kinderbetreuungszentren in ländlichen Gebieten und schränkte so auch die Versorgung von Kleinkindern sowie von schwangeren und stillenden Frauen mit den so wichtigen nahrhaften Mahlzeiten dieser Zentren massiv ein.