Zu Resilienz befähigen: Was macht informelle Akteure weniger verwundbar?

Leider sind gerade die Mitglieder der genannten Gruppen besonders anfällig für Schocks. Dies liegt vor allem am geringen Umfang ihrer Tätigkeiten, dem Fehlen einer Absicherung durch ein soziales Sicherungsnetz oder Versicherungen und an zu geringen Umsätzen und Rücklagen. Diese Lage wird oft noch durch ihre wirtschaftliche Marginalisierung und in manchen Fällen durch Diskriminierung und Angriffe verstärkt. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass in der Mehrheit Frauen diese Systeme tragen, die Kontrolle aber durch Männer ausgeübt wird. Es gibt zu wenig gesetzlichen Arbeitsschutz, was der Ausbeutung, Zwangs- und Kinderarbeit sowohl in der landwirtschaftlichen Produktion wie bei der Verarbeitung zuträglich ist.

Was verstehen wir unter Resilienz von Ernährungssystemen?

In der Literatur finden wir unterschiedliche Definitionen von Resilienz, je nachdem, um welchen Bereich es geht. In der Sphäre der humanitären und Nahrungsmittelhilfe sind mehrere Definitionen und verbundene Begriffe sowohl unter akademischen wie praktischen Akteuren weitgehend etabliert. Zwar unterscheidet sich die Wortwahl geringfügig, aber die Botschaft ist im wesentlichen die gleiche: Im Kontext der Programme für humanitäre Hilfe und Nahrungssicherung bedeutet Resilienz die Fähigkeit von Individuen oder Gruppen, mit unerwarteten Widrigkeiten so umzugehen, dass das langfristige Wohlergehen oder Funktionieren nicht negativ beeinflusst wird.

Auf Ernährungssysteme bezogen heißt das, dass eine (lokale) Nahrungsversorgung als resilient betrachtet werden kann, wenn die an ihm Beteiligten einen Schock verkraften können, ohne dass ihre zwei wesentlichen Funktionen beeinträchtigt werden: die Produktion und Verteilung von Nahrung an die, die auf sie angewiesen sind – und die Generierung des Lebensunterhaltes und Einkommens für die, die wirtschaftlich das System am Laufen halten, also Produktion, Transport, Groß- und Einzelhandel.

Will man dazu noch Nachhaltigkeit bis zu einem gewissen Grad berücksichtigen, kann man von einem nachhaltigen Ernährungssystem sprechen, wenn das System auch unter der Einwirkung eines spezifischen Schocks weiter in der Lage ist, nahrhafte, sichere und bezahlbare Nahrungsmittel auf eine Weise bereitzustellen, die Umweltkriterien einhält und zugleich vernünftige wirtschaftliche Erwerbschancen für die lokale Bevölkerung bietet.