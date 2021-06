Um die Resilienz von regionalen versus dem globalen Ernährungssystem angesichts von Schocks wie der Corona-Pandemie, aber auch anderen Krisen wie etwa Dürren, zu analysieren, ist es sinnvoll vier Kriterien von Ernährungssicherung zu betrachten: Verfügbarkeit, Stabilität, Zugang und Nutzung.

Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln

Die Rolle des Handels in der Ernährungssicherung ist komplex. Handel ermöglicht den Fluss von Produkten aus Überschuss- in Defizitgebiete. In Nettoimportländern (die mehr Nahrungsmittel importierten als exportieren) senkt Handel die Preise und das Risiko der Ernährungsunsicherheit in armen Bevölkerungsschichten. Handelsbeschränkungen in Nettoexportländern haben einen negativen Einfluss auf die global produzierte Menge und die Weltmarktpreise. Handel ist somit ein unerlässliches Element in Hinblick auf die Verfügbarkeit und den Zugang zu Nahrungsmitteln (z.B., Traverso and Schiaro, 2020; Wood et al, 2018).

Diese Zusammenhänge beruhen auf der Annahme, dass die Handelssituation den relativen Kostenvorteil reflektiert, dass also ein Land das produziert, worin es vergleichsweise am produktivsten ist. Allerdings gibt es Bedenken, dass subventionierte Exporte aus manchen Ländern die Produktion in Ländern verdrängt, die ihre Landwirtschaft weniger unterstützen (können), oder die mit weitreichenden Entwicklungsproblemen kämpfen (Brooks und Matthews, 2015). Viele Industrienationen stützen ihre Landwirtschaft mit Subventionen und mit Handelspolitiken, die Importe regulieren und Exporte fördern, und nehmen damit Einfluss auf die verfügbare Menge und die Preise im In- und Ausland.