Drohnen revolutionieren die Landwirtschaft im Globalen Süden

Über den Feldern vieler Landwirte vollzieht sich weltweit eine neue technologische Revolution. Dank stark fallender Preise und bedeutender technischer Fortschritte sind Drohnen zunehmend in vielen ländlichen Gebieten so verbreitet wie Traktoren in anderen. Landwirtschaftliche Drohnen werden benutzt, um Felder zu überwachen oder gegen Unkräuter und Schädlinge zu spritzen. Forscher sprechen von einer globalen „Drohnenrevolution“ (Belton et al., 2025).

Im Globalen Süden verbreiten sich landwirtschaftliche Drohnen besonders schnell, entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass es Hightech-Landwirtschaft hauptsächlich in den großen und hochmechanisierten Betrieben Europas oder Nordamerikas gibt. Am stärksten werden Drohnen in kleinbäuerlichen Betrieben in Teilen von Ostasien (z.B. China und Japan), Südasien (z.B. Indien, Thailand und Vietnam) sowie in Teilen von Südamerika eingesetzt. In Subsahara-Afrika nutzen die Bauern sie dagegen kaum. China ist mit schätzungsweise mehr als 250.000 Agrardrohnen weltweit führend. Dort ist auch der weltgrößte Drohnenhersteller DJI ansässig (Belton et al., 2026; Quan et al., 2024).

Wem gehören landwirtschaftliche Drohnen?

Landwirte im Globalen Süden besitzen selbst meist keine Drohnen, sondern nutzen sie über Dienstleister. Dabei handelt es sich oft um unabhängige lokale Unternehmer, die Drohnendienste gegen Bezahlung anbieten, oder um Betriebsmittelhändler, die etwa das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln per Drohne samt der passenden Chemikalien im Paket verkaufen. Alternativen sind Genossenschaften oder staatliche Stellen.

Diese Dienstleistungsmärkte wachsen schnell, angetrieben durch sinkende Preise für die Geräte und technische Fortschritte wie längere Akkulaufzeiten. Außerdem können Drohnen immer größere Nutzlasten transportieren und es gibt immer ausgereiftere neue Aufsätze wie Streuer für das Ausbringen von Saatgut und Düngemitteln oder Sprühdüsen etwa für Pestizide. Modulare Technik macht es möglich, dass Drohnen unterschiedliche Einsätze fliegen können. Zunehmend bessere Software macht Drohnen zudem einfach zu steuern.

Derzeit werden Drohnen hauptsächlich genutzt, um Pestizide, Herbiziden und Insektizide über Feldern auszubringen. Allerdings werden sie auch zum Düngen und sogar zum Säen von Saatgut für Reis und Bodendeckern verwendet. Darüber hinaus dienen Drohnen Bauern zum Kartieren ihrer Felder und zur Überwachung von Nutzpflanzen und Viehbeständen – genau wie im Globalen Norden. Zur Bodenbearbeitung und Ernte sind sie zwar ungeeignet, doch übernehmen sie eine wachsende Zahl von zentralen agronomischen Aufgaben im landwirtschaftlichen Produktionszyklus. Hilfreich sind auffallend günstige Drohnendienstleistungen: Oft zahlen Landwirte nur zehn Dollar, um einen Hektar Land zu sprühen. Es wäre deutlich teurer, Landarbeiter dafür zu beschäftigen (Belton et al., 2025).