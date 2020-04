Alles fing damit an, dass Renu Bala an viele Türen klopfte. Die Milchbäuerin aus dem Dorf Panjor Bhanga im Norden Bangladeschs ging von Haus zu Haus, um ihre Idee zur Gründung einer Kooperative vorzustellen. Seitdem sind etliche Jahre vergangen und mehr als 40 Frauen sind ins Geschäft gekommen. Ihre Molkereigenossenschaft sammelt mehr als 200 Liter Milch pro Tag. Sie verkauft sie zu Premiumpreisen an örtliche Süßwarenläden und Milchverarbeitungsbetriebe – und wirft Gewinne ab.

Das ist nicht selbstverständlich in einer Zone, in der es immer schwieriger wird, von der Landwirtschaft zu leben. Bangladesch ist eines der vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder. Häufige Überschwemmungen setzen Ackerland und Straßen unter Wasser. Im Jahr 2010 startete die Regierung von Bangladesch ein Projekt, das in direkter Zusammenarbeit mit Gemeinden die Infrastruktur an die klimatischen Veränderungen anpassen und auch landwirtschaftliche Praktiken mit neuem Wissen verbessern soll. Ziel war es auch, die Qualität von Saatgut, Tierhygiene, Lagerungs- und Verarbeitungstechnik zu steigern und Bauern an Märkte heranzuführen.

Dieses staatliche Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP) wurde vom Globalen Programm für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit (GAFSP) finanziert, einer internationalen Initiative, die ausschließlich in den ärmsten Ländern der Welt (LDC) für Regierungsprogramme aufkommt, die auf die Entwicklung der Landwirtschaft abzielen. Unterstützt wird sie dabei von der Weltbank und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) sowie finanziell von Geberländern.