Internationale Saatgutbanken: "viel mehr als ein Museum”

Welternährung: Herr Schmitz, Sie waren kürzlich auf Spitzbergen und haben dort den Saatgut-Tresor, den Svalbard Global Seed Vault besucht. Was waren Ihre Eindrücke?

Stefan Schmitz: Was mich zunächst am meisten bewegt hat, war die Außentemperatur. Ich stehe da auf fast 80 Grad nördlicher Breite, also nicht mehr so sehr weit vom Nordpol entfernt, mitten im Winter und schaue auf einen praktisch eisfreien Fjord. Die durchschnittlichen Wintertemperaturen sind inzwischen dort auf Svalbard mehr als 10 Grad über den Temperaturen zu Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen. Es gibt keinen anderen Ort der Welt, an dem der Klimawandel so krass ist.

Aber zum Tresor: Dieser Klimawandel verlangt nach Antworten, auch für unsere Ernährung. Der Tresor ist eine dieser Antworten. Er dient dem Erhalt und dem Schutz einer Vielfalt von Saatgut für Lebensmittel wie Reis, Mais, Weizen, Hirse, Sorghum, Obst und Gemüse, die zur Ernährung wichtig sind. Diese Vielfalt werden wir benötigen, um aus ihnen neue, an den Klimawandel angepasste Sorten zu züchten oder uns auf alte Sorten rückzubesinnen. In einem Katastrophenfall können die Saatkörner von dort zurückgeholt und nachgezüchtet werden. Zwei- bis dreimal im Jahr wird dort neues Saatgut eingelagert. Dafür wird der Tresor geöffnet, und neue Kisten aus allen Teilen der Welt werden in diesen in den Berg gebauten Schacht gebracht.