Was ist ländlicher und weniger städtisch als ein Bauernhof? Der Begriff "urbane Landwirtschaft" ist daher im Grunde ein Widerspruch in sich. Dennoch verändern sich die Ernährungswelten der Städte – nicht nur weil die Dichte von Supermärkten steigt, mehr außer Haus verzehrt wird, Lebensmittel nach Hause bestellt, oder in urbanen Räumen erst verarbeitet werden. Auch die Produktion von Lebensmitteln in Städten selbst ist im Wandel. All dies ist Teil der Transformation der Ernährungssysteme. Ob die Trends der Gesundheit von Mensch und Planet auch gut tun, ist nur in jeweils spezifischen Kontexten zu beurteilen. Dieser Beitrag soll neue Trends aufzeigen und untersuchen, wie sie auf nachhaltige, sichere, vielfältige und gesunde Ernährungssysteme ausgerichtet werden können.

Landwirtschaft im Vorgarten oder Hinterhof im städtischen Umfeld gab es schon immer, z.B. mit Hühnern im Garten oder auf dem Balkon. Die stadtnahe Landwirtschaft dringt in die Randgebiete der Städte vor, die städtische Expansion erreicht den ländlichen Raum. Dass an den Stadträndern Lebensmittel mit hoher Intensität angebaut werden – vor allem Gemüse und andere verderbliche Waren – ist nicht neu. In vielen peri-urbanen Gebieten einkommensschwacher Länder und Schwellenländer betreiben 30 bis 60 Prozent der Haushalte landwirtschaftliche Produktion in irgendeiner Form.

Betriebswirtschaftliches Kalkül lehrt uns seit langem, dass Produktion von Lebensmitteln mit hohen Energie-, Arbeits- und Transportkosten sich in der Nähe und sogar innerhalb von Stadtgebieten ansiedelt. Überraschenderweise finden selbst in den Zentren von Megastädten bedeutende landwirtschaftliche Aktivitäten eine Heimat. So fand sich bei einer Haushaltsbefragung im Herzen Kairos in Ägypten bereits in den 1980er Jahren eine veritable Herde von Milchkühen im dritten Stock eines Hochhauses; die Futtergrundlage waren hauptsächlich städtische Lebensmittelabfälle.