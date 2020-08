Die Jugendlichen sind aber nicht nur passive Spielbälle. Das zeigt eine Studie der “African Rights Initiative International“ in Ghana, Tansania und Simbabwe. Die Studie macht deutlich, wie hingebungsvoll und kreativ viele Jugendliche das Schicksal in die Hand nehmen, einen Lebensunterhalt aufbauen, mit verschiedenen Einkommenszweigen jonglieren, nach Schocks wieder aufstehen. Und all das im ländlichen Raum. „Bemerkenswerterweise spielte die Abwanderung aus dem ländlichen Raum in den Zukunftsvorstellungen kaum eine Rolle“, heißt es in dieser Studie.

Wider den Mythos Landflucht

Dem Mythos der Landflucht widerspricht auch die ICRAF-Studie in Kenya: 75 Prozent der befragten Jugendlichen wollen auf dem Land bleiben. In Sambia sehen sich knapp die Hälfte mit ihren Dörfern verhaftet. Dort sind sie unabhängig, dort sind Familie und Freunde. Das Stadtleben betrachten viele sogar als schlecht, gekennzeichnet von Schmutz und Kriminalität. Talunsa, 15 Jahre, sagt: "In der Stadt sind die Leute vergiftet von Alkohol und Kämpfen“.

Klar ist aber auch, dass nicht alle so denken. Manche Jugendliche wollen weg aus den Dörfern. Selbst wenn sie selbst nie in der Stadt gewesen sind, bekommen sie doch mit, was Freunde erzählen. Manchmal sehen sie auch Seifenopern über das Leben in den Städten auf den Bildschirmen von Smartphones und Fernsehgeräten. Patrick, 13 Jahre sagt: „In der Stadt müssen sie nie arbeiten. Sie bleiben zu Hause und unterhalten sich nur und essen viele Würste.“