Wie Indiens Bundesstaat Kerala extreme Armut und Hunger besiegte

Am 69. Jahrestag der Staatsgründung verkündete die Regierung von Kerala 2025 den Erfolg des indischen Bundesstaates bei der Beseitigung extremer Armut und Hunger. Kritiker taten diese Verkündung als Wahlkampfmanöver und oberflächlich ab. Doch das Erreichte geht auf eine bahnbrechende Initiative zurück, die im Jahr 2021 unter dem Titel „Extreme Poverty Eradication Programme” (EPEP) ins Leben gerufen wurde. Und der Erfolg unterstreicht den Ausnahmecharakter des Kerala-Modells: Trotz hohem Haushaltsdefizit, begrenzter industrieller Entwicklung und Abhängigkeit von Lebensmittelimporten schaffte es der Bundesstaat, seine Sozialindikatoren zu verbessern – und als erster Bundesstaat Indiens diesen Meilenstein zu erreichen.

Die Umsetzung der Initiative beruhte auf kollektiven Bemühungen auf Graswurzelebene, die von lokalen Selbstverwaltungsorganen getragen werden, und der Zusammenarbeit mehrerer Behörden. Als zentrale Durchführungsbehörde fungiert Kudumbashree (1) (eine weit verzweigte staatliche Mission zur Beseitigung der Armut), die ein umfangreiches Netzwerk von Nachbarschaftsgruppen (NHGs) nutzt. Darüber hinaus arbeiteten das Ministerium für zivile Versorgung, das Gesundheitsministerium und das Ministerium für soziale Gerechtigkeit der Landesregierung gemeinsam an ein- und demselben Ziel.

In der Herangehensweise wurde ein multidimensionaler Ansatz vervolgt, der Indikatoren wie Ernährung, Gesundheit, Einkommen und Wohnsituation zur Definition des Armutsstatus umfasste. Mit Hilfe verschiedener Freiwilliger aus den Gemeinden und Kudumbashree-Mitarbeitern wurden Tür-zu-Tür-Befragungen durchgeführt, um einen strengen Validierungsprozess zu gewährleisten. Die Listen der Kategorie „extreme Armut” wurden von den lokalen Dorfversammlungen überprüft und abgesegnet, um ein hohes Maß an Inklusion sicherzustellen. Ausgehend von der Bevölkerungsprognose für Kerala für 2022-23 wurden rund 64.006 Familien der Liste der extremen Armut zugeordnet.

Über bekannte Programme hinaus