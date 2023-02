Wasserknappheit, Überschwemmungen und Dürreperioden

Es gibt zwei große Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasser, die die Nachhaltigkeit städtischer Ballungsräume beeinträchtigen: der fehlende Zugang zu hochwertigem (Trink-)Wasser und die zunehmenden wasserbedingten Katastrophen wie Überschwemmungen und Dürren.

Weltweit haben rund 140 Millionen Stadtbewohner keinen Zugang zu Trinkwasser. Darüber hinaus sind rund 40 Prozent der Weltbevölkerung dem Risiko von Überschwemmungen ausgesetzt, da ihre städtischen Behausungen häufig in niedrig gelegenen Küstendeltas liegen. Im Jahre 2022 kamen Berichten zufolge etwa 7 000 Menschen[3] durch Überschwemmungen ums Leben. Überflutungsrisiken dominieren in Gebieten, in denen viele Menschen in niedrig gelegenen Einzugsgebieten von Flüssen wie dem Brahmaputra (Bangladesch), Euphrat und Tigris (Irak), Irrawaddy (Myanmar), Indus (Pakistan), Mekong (Kambodscha, Laos, Vietnam) und Nil (Ägypten, Südsudan) konzentriert sind, sowie in Ländern mit ausufernder Küstenurbanisierung (z.B., Guyana, Vietnam) und in Inselstaaten (z. B. Bahamas, Fidschi)[4].

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change) schätzt, dass allein in Asien bis zum Jahr 2050 etwa 8,7 Millionen Menschen durch den Anstieg des Meeresspiegels vertrieben werden, wenn sich der derzeitige Trend fortsetzt. Weltweit würde dies rund 280 Millionen Menschen betreffen, so der Bericht, der sich auf 136 Megastädte (Hafenstädte mit mehr als einer Million Einwohnern im Jahr 2005) bezieht.