Was lange währt, wird endlich feministisch? Ambivalenzen feministischer Entwicklungspolitik

Nun wird also, mit einem kleinen zeitlichen Abstand zur Außenpolitik, auch die deutsche Entwicklungspolitik sichtbar feministisch. ‚Und was soll das konkret bedeuten?‘ ‚Worin besteht der Unterschied zu Gender Mainstreaming in der EZ?‘ ‚Wird damit nicht letztlich die Jahrzehnte lange Geschichte von Feminismus und Development banalisiert und auf schlichte Gleichstellungsanliegen geschrumpft?‘ So oder so ähnlich klingen die Einwürfe, mit denen Skeptiker*innen aus Wissenschaft und kritischen Entwicklungs-NGOs (vgl. Khaled-Ibrahim/Schaefer 2022) den Ansatz feministischer Entwicklungspolitik, den Ministerin Svenja Schulze seit dem Herbst 2022 verstärkt in die Diskussion gebracht hat, hinterfragen.

‚Wenn das Label hilft, Frauenförderung und Genderpolitik nach Jahren der Gender Fatigue in der EZ neuen Schwung zu verleihen – welche Feministin sollte dann etwas dagegen haben‘, hält die pragmatische Position dagegen, die in den großen Umsetzungsorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) verbreitet ist. Zweifellos haben beide Perspektiven ihre Berechtigung. Beide wurzeln in der mehr als 50-jährigen Geschichte transnationaler Auseinandersetzungen um Feminismus und Entwicklung – und beide verweisen auf vielfältige Widersprüche und Fragezeichen, die sich in dem Spannungsfeld zwischen Ablehnung und Zustimmung zum neu reklamierten feministischen Anspruch in der Entwicklungspolitik auftun.

Rückblick

Fast 50 Jahre ist es jetzt her, dass die UN vor allem auf Druck von Frauenbewegungen aus dem Süden wie aus dem Norden für 1975 das ‚Jahr der Frau’ verkündeten und für die Zeit zwischen 1976 und 1985 eine Welt-Frauen-Dekade ausriefen. Drei Weltfrauenkonferenzen wurden in diesen zehn Jahren abgehalten, in deren Zusammenhang vielfältige Prozesse der Selbstorganisation und der Selbstverständigung von Frauenbewegungen weltweit stattfanden. Deren Grundlage waren entgegen aller Erzählungen von quasi natürlicher, weltweiter Frauensolidarität zunächst einmal heftiger Streit und vielfältige Kontroversen zwischen Feministinnen unterschiedlicher Herkunft und politischer Verortung, die sich entlang sämtlicher Konfliktthemen der Weltpolitik um alles drehte, was sie politisch trennte: von ausbeuterischer internationaler Arbeitsteilung, Zentrum-Peripherie- und rassistischen Dominanzverhältnissen zwischen Nord und Süd, bis zum Ost-West-Antagonismus und den verschiedensten Kriegspolitiken der Zeit.