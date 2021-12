Ampel-Koalition: Noch mehr Fortschritt wagen!

Ein klarer Akzent im Koalitionsvertrag ist die Passage zu sozialen Sicherungssystemen – nämlich durch das Ziel, einen Global Fund for Social Protection (S.151) zu schaffen. Das begrüßen wir ausdrücklich, denn spätestens im Zuge der Coronapandemie wurde deutlich, wie ausschlaggebend diese Systeme für die Bekämpfung von Hunger und Armut sind – gerade, wenn unverschuldet Einkommen wegfallen.

Unsere große Sorge gilt den Auswirkungen der Coronapandemie auf die bereits hohen Hungerzahlen in den letzten 20 Monaten. Laut dem Global Report on Food Crises (1) befinden sich aktuell 161 Millionen Menschen in einer Ernährungskrise (IPC3) (2). Davon sind 35 Millionen sogar in einer Notfallsituation (IPC 4); das Welternährungsprogramm WFP geht in seinem Update vom September 2021 sogar von 41 Millionen aus. Dazu befinden sich mehr als eine halbe Millionen Menschen in einer Hungersnot (IPC 5, Äthiopien, Madagaskar, Südsudan und Jemen). In dem diesjährigen SOFI Report der FAO (The State of Food Security and Nutrition in the World) wurde berichtet, dass aktuell bis zu 811 Millionen Menschen hungern – und der diesjährige Welthungerindex prognostiziert, dass 47 Länder bei aktuellem Kurs auch bis 2030 kein niedriges Hungerniveau erreichen werden.

Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, den Kampf gegen den Hunger effektiver fortzusetzen. Die neue Bundesregierung sollte sich insbesondere dafür einsetzen, dass auch andere Geber diese Dringlichkeit erkennen und entsprechende Beiträge leisten.