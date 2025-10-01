Auf dem Weg zum neuen EU-Finanzrahmen

Ihre Vorschläge für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) legte die EU-Kommission am 16. Juli 2025 vor: die Haushaltspläne der Europäischen Union (EU) für die Jahre 2028–2034 (1). Die Kommission verkündete stolz einen „ehrgeizigen und dynamischen” Rahmen von nahezu 2 Billionen Euro. Eine beeindruckende Zahl, die jedoch nur 1,15 Prozent des geschätzten Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU ausmacht – nach Abzug der Tilgungskosten für die im Konjunkturpaket zur Bewältigung der COVID-19-Krise aufgenommenen Darlehen (Next Generation EU). Damit liegt der BNE-Anteil nur geringfügig über den 1,13 Prozent des vorherigen Haushaltsplans. Es kann also kaum von einem „ehrgeizigen und dynamischen” Etat die Rede sein, der die EU auf vielfältige bevorstehende Herausforderungen vorbereiten soll, darunter den ökologischen und digitalen Wandel, die erforderliche Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit oder die angestrebte strategische Autonomie, insbesondere im Verteidigungsbereich.

In diesem Haushaltsentwurf steigt der relative Anteil von „Global Europe“ – dem Etat für die Außenbeziehungen der EU – deutlich von 105 Mrd. Euro (8,7 Prozent) auf 200 Mrd. Euro (10,1 Prozent). Ein separater Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine wird jenseits dieser Haushaltsobergrenze vorgeschlagen und sollte den Etat für „Global Europe“ nicht beeinträchtigen.

Mindestens 90 Prozent dieser Mittel (gegenüber 93 Prozent im vorherigen Haushalt) sind als öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) vorgesehen (2). Dies gleicht die erheblichen Kürzungen der bilateralen ODA-Etats in vielen Kernmitgliedstaaten nicht aus. Überdies enthält der Vorschlag eine Reihe potenzieller Fallstricke, die während der kommenden Haushaltsverhandlungen mit dem Ministerrat (Mitgliedstaaten) und dem Europäischen Parlament geklärt werden müssen, wenn das vorrangige Ziel der EU-Entwicklungszusammenarbeit die Verringerung der Armut sein soll (wie in Art. 208 Abs. 1 AEUV, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, festgelegt).

Leitmotiv Flexibilität

Angesichts eines zunehmend chaotischen und unvorhersehbaren Umfelds lautet das Leitmotiv des Haushaltsvorschlags „Flexibilität“, also die Fähigkeit, die Zuweisungen von Mitteln an sich schnell ändernde Bedürfnisse und neu entstehende strategische Prioritäten anzupassen.

Eine Folge davon ist der Verzicht auf jegliche Ausgabenziele, die noch im Rahmen des vorherigen Haushaltsplans verabschiedet wurden (wie Anteile für Klima und Biodiversität, soziale Inklusion und menschliche Entwicklung, Migration oder Geschlechterziele). Ausgenommen ist nur das (leicht reduzierte) ODA-Ziel.